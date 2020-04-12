مآذن المساجد للتوعية من «كورونا» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

قال قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس فريق الطوارئ والازمات والكوارث المحلّي اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، إنه في ظل تطبيق إجراءات الصحة والسلامة والتدابير الإحترازية والوقائية المتبعة في الدولة، وتطبيقاً لمنهجية نشر المعرفة، التي تحرص وزارة الداخلية على تفعيلها في المجتمع، فإنه قد تم تعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف برأس الخيمة، لنشر التوعية عبر مآذن كافة المساجد في الإمارة، من خلال اطلاق حزمة متنوعة من النصائح والإرشادات التوعوية الصحية بعدة لغات مختلفة، تنادي مختلف شرائح الجمهور وتحثهم على الالتزام بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها السلطات الصحية والأمنية في الدولة.

واكد أنه لابد من أن يشارك جميع أفراد المجتمع في منع انتشار فيروس «كورونا»، ولذلك من المهم على أفراد المجتمع وقف التجمعات، وتطبيق إجراءات الصحة والسلامة والوقاية في المنازل.