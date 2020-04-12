المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تسهيلات

نوّه مستأجرون في المدينة العالمية بشركة نخيل العقارية، الشركة المؤجرة، وقالوا إنها وقفت إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة، وسدّدت لبعضهم فواتير الكهرباء، وقدمت لهم مساعدات غذائية وتسهيلات في دفع الإيجار.

تدخين

طالب قراء الجهات المعنية بدراسة إصدار قرار يمنع المدخنين من التدخين داخل منازلهم في هذه الفترة، مشيرين إلى أن وجود الأسر داخل المنازل طيلة الوقت يعرضها للأذى بسبب التدخين السلبي من أحد أفراد العائلة، كما يؤذي الجيران أيضاً.

خدمات

قال أصحاب مشروعات صغيرة لديهم حسابات في بنك أبوظبي الإسلامي، إن البنك يجبرهم على دفع مبلغ 800 درهم شهرياً للحصول على خدمات البنك الإلكترونية، داعين إياه إلى جعلها مجانية أسوة بالأفراد، لاسيما خلال الفترة الراهنة التي تشهد تقييداً في الحركة.

أسعار

طالب سكان في الشارقة الجهات المعنية بحماية المستهلك بمراقبة أسعار الجمعيات ومنافذ البيع الأخرى، بعدما لاحظوا ارتفاعاً غير مبرر في الأسعار، مشيرين إلى أن سعر كيلوغرام الليمون على سبيل المثال يبلغ 13 درهماً.

رسوم

طالب أولياء أمور طلبة في صفّي «KG1» و«kG2» الحضانات والمدارس المعنية بإرجاع الرسوم الدراسية ورسوم المواصلات، بعدما لاحظوا أن التعليم عن بُعد لم يشملهم.

دورات

لاحظ قراء أن بعض مراكز التدريب والاستشارات تستغل الظروف الحالية لمواجهة فيروس «كورونا» للإعلان عن دورات «عن بُعد» للراغبين في تقوية مهاراتهم اللغوية أو الإدارية، لكن الأسعار المطروحة هي نفسها المعتمدة في حال كانت الدورات حضورية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com