منخفض جوي على الدولة من اليوم إلى الخميس

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر الدولة خلال الأيام المقبلة بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر يتزامن معه امتداد منخفض جوي علوي من الشمال الغربي، يعمل على تحرك السحب من الغرب يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرقة من الدولة مع فرصة للبرق والرعد.

ونصح المركز بالحذر أثناء قيادة المركبات خلال سقوط الأمطار والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمع المياه وتدني الرؤية الأفقية.

وذكر - في تقرير عن الحالة الجوية من الأحد إلى الخميس - أن طقس اليوم سيكون مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على المناطق الجبلية بعد الظهر، والساحلية والجزر ليلاً، وقد تسقط بعض الأمطار.

ويتعمق المنخفض الجوي السطحي والعلوي تدريجياً من الاثنين إلى الخميس وتتزامن معه زيادة الرطوبة النسبية في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى تطور السحب الركامية على مناطق متفرقة، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات، خصوصاً يومي الأربعاء والخميس، مع فرصة لحدوث البرق والرعد أحياناً كما يطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة.

أما الرياح فتكون معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خصوصاً على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً، ويكون البحر متوسطاً إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.