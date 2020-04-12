إيقاف خدمة النقل في رأس الخيمة مؤقتاً

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أعلنت هيئة رأس الخيمة للمواصلات إيقاف خدمات حافلات النقل بين المدن والنقل الداخلي، مؤقتاً، وإتاحة مركبات الأجرة من السادسة صباحاً حتى الثامنة مساء، مع تعقيم المركبات يومياً، على أن تستمر خدمة طلب مركبات الأجرة هاتفيا من الثامنة مساء حتى السادسة صباحاً للضرورة القصوى.

وأوضحت أنها أوقفت خدمة «تاكسي المشاركة»، وخدمة «السكوتر الكهربائي»، مؤقتاً، وقررت تعقيم مركبات الأجرة الخاصة بأصحاب الهمم بعد الانتهاء من كل رحلة.

وتابعت أنها حولت المعاملات في مركز إسعاد المتعاملين إلى نظام التعامل عن بُعد، من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني أو تطبيق «واتس أب»، وزودت مركبات الأجرة في الإمارة بعوازل لضمان أعلى مستويات الحماية لمتعامليها.

وقالت إن عزل السائق عن الراكب يهدف إلى حماية الجانبين.