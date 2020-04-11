إيقاف خدمة النقل بين المدن والنقل الداخلي في رأس الخيمة مؤقتاً

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

أعلنت هيئة رأس الخيمة للمواصلات، إيقاف خدمات حافلات النقل بين المدن والنقل الداخلي مؤقتاً، وإتاحة مركبات الأجرة من الفترة الصباحية من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءا مع تعقيم المركبات بشكل يومي، على أن تستمر خدمة طلب مركبات الأجرة هاتفياً من الساعة الثامنة مساءاً وحتى السادسة صباحاً للضرورة القصوى.

وأوضحت أنها قامت بإيقاف خدمة تاكسي المشاركة، وخدمة السكوتر الكهربائي، بشكل مؤقت، وتعقيم مركبات الأجرة الخاصة بأصحاب الهمم بعد الانتهاء من كل رحلة.

واشارت إلى أنه تم تحويل جميع المعاملات في مركز إسعاد المتعاملين «عن بعد»، من خلال التواصل عبر البريد الالكتروني أو تطبيق «واتس آب»، ولفتت إلى أنها زودت جميع مركبات الأجرة في الإمارة بعوازل لضمان أعلى مستويات الحماية لمتعامليها، والسائقين، وتجنب التلامس، وذلك في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المجتمع والمتعاملين وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس «كورونا».