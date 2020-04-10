«تخطيط الشارقة» تنجز المعاملات عبر «واتس أب» على مدار الساعة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلقت دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، المرحلة الثانية من خدماتها على تطبيق «واتس أب» باللغتين العربية والإنجليزية عبر الرقم (0097165121212)، وتشمل 11 خدمة، ليصل عدد الخدمات المقدمة عبر التطبيق إلى 20 خدمة أتاحت إنجاز المعاملات على مدار اليوم، وخلال العطلات الرسمية والإجازات.

وأفاد رئيس الدائرة، المهندس خالد بن بطي المهيري، بأن الخدمات المدرجة حديثاً عبر التطبيق تضمنت خدمة حجز مواعيد مع موظفي الإدارات للتواصل مع المراجعين عن بعد، والرد على التساؤلات حول المعاملات. وتتوافر الخدمات آلياً دون أي تدخل بشري.