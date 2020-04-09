«مرور الشارقة» تقدم خدماتها عن بُعْد

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أكد مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، المقدم خالد الكي، استمرار إدارة المرور في تقديم خدماتها بالشكل الاعتيادي، لكن عن بُعْد.

وأضاف أن «هناك معاملات استثنائية تستقبلها الإدارة بالشكل التقليدي، مثل إصدار أوراق رسمية أو تصاريح لجهات العمل، أو عند وجود إشكالية خاصة لا تحل إلكترونياً. إضافة إلى التحقيق في القضايا المرورية المرتبطة بنيابة المرور، والمعاملات المرتبطة بالتعاميم على المركبات، وإجراءات فك جهاز الحجز المنزلي للمركبات المخالفة».

وبين أن الخدمات متوافرة بالكامل عدا فحص السائقين للحصول على رخصة القيادة، إذ «تقرر إيقافها احترازياً، لمنع انتشار فيروس كورونا بين العاملين والمتعاملين».

وأشار الكي إلى أن شرطة الشارقة أعلنت، سابقاً، عن جاهزية «مركز إسعاد المتعاملين»، للرد على الاستفسارات الخاصة بإدارة المرور والترخيص، ويعمل من السابعة صباحاً حتى الخامسة مساءً، ويمكن التواصل معه عبر هاتف رقم (065177555)، أو عن طريق التواصل عبر تطبيق «واتس أب» على الرقم نفسه، مضيفاً أن المركز يتيح لأصحاب الهمم تجديد التصاريح الخاصة بهم عبر الاتصال المباشر، أو عبر تطبيق «واتس أب»، تيسيراً على المتعاملين، وتماشياً مع توجهات الدولة في ظل الظروف الحالية.

وأكد الكي تمكين المتعاملين من إصدار الملكية الإلكترونية الخاصة بمركبات الشركات، من خلال تطبيق وزارة الداخلية (UAE MOI)، مع الإعفاء من رسوم التوصيل.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي انسجاماً مع توجهات الدولة بتقديم الخدمات الشرطية إلكترونياً، وعبر المنصات الذكية، لضمان صحة وسلامة المتعاملين، في ظل الظروف الحالية.

وأكد الكي مواصلة الجهود، لضمان استمرارية العمل من خلال تقديم الخدمات عبر المراكز المخصصة، مثل قرية التسجيل، وموتر شيك، ووكالة الفطيم، ووكالة نيسان، والفحص الفني الثقيل، إضافة إلى تقديم الخدمات الذكية عبر المنصات الإلكترونية لوزارة الداخلية وشرطة الشارقة.

ودعا المتعاملين إلى استخدام المنصات الذكية، وتنظيم طلب الخدمة وفق الإجراءات، والتزام بيوتهم، وعدم التردد في الاتصال بالأرقام الخاصة بإدارة المرور، للرد على أي استفسار.

- إيقاف خدمة الحصول على رخصة قيادة، وفحص السائقين بالشارقة، لمنع انتشار فيروس كورونا.