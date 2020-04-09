لجنة في «الوطني» تواصل مناقشة «حماية الشهود»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

واصلت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي، أمس، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود، عبر تقنية المؤتمرات المرئية (الفيديو كونفرانس).

وقال رئيس اللجنة، الدكتور علي النعيمي، إن الحكومة ارتأت اقتراح هذا المشروع لخفض نسبة الجريمة، بما يتحقق معه تفعيل دور المشاركة المجتمعية في الكشف عن الجرائم، وتلبية متطلبات الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الدولة.

وأكد مقرر اللجنة، ناصر اليماحي، أن مشروع القانون يهدف إلى تفعيل دور المجتمع في الكشف عن الجرائم، من خلال حماية الشهود والمجني عليهم والمبلغين والخبراء والمصادر السرية وأفراد أسرهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، ومن تقرر الجهة القضائية حمايته من أي تهديد يحيط بأي منهم أو اعتداء أو انتقام أو ترهيب.