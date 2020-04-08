بتوجيهات رئيس الدولة .. 42 ألف طرد غذائي لأسر مسجلة لدى «تنمية المجتمع»

المصدر: أبوظبي - وام

توزع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية 42 ألف طرد غذائي (الروشن الرمضاني) على الأسر المسجلة لدى وزارة تنمية المجتمع في أنحاء الدولة كافة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك اعتبارا من يوم الأربعاء الخامس عشر من أبريل الجاري، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبمتابعة مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المؤسسة.

وقال مصدر مسؤول في المؤسسة إن المبادرة الخيرة في شهر الخير تأتي تنفيذا لتوجيهات قيادتنا وذلك بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع لدعم الأسر المسجلة في الوزارة والوقوف إلى جانبها في هذه الظروف الاستثنائية وأهمية الالتزام بالتعليمات الحكومية فيما يخص بقاء أفراد المجتمع في المنازل وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لضمان سلامة أفراد المجتمع للحد من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).