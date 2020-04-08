ضرار الفلاسي: 80% من سكان «نايف» خضعوا لفحص «كورونا»

المصدر: وجيه السباعي ـ دبي

أفاد المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، ‏عضو ‏ المجلس الوطني الاتحادي، ضرار بالهول الفلاسي، بأنه تم إخضاع نحو 80% من سكان منطقة نايف، لفحص كورونا (كوفيد19)، وعمليات التعقيم مستمرة على قدم وساق، حيث يتم تعقيم كل الأماكن في منطقة سوق نايف، والفرق الصحية تشرف على معاينة السكان في المنطقة، ويوجد تعاون ملحوظ من قبل أهالي المنطقة.



وأوضح الفلاسي لـ«الإمارات اليوم» أن هناك جهود كبيرة تبذل من قبل مراكز الشرطة، لاسيما مركز شرطة نايف، وهيئة الصحة في دبي، بالإضافة إلى مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والمؤسسات الحكومية والخاصة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، والعمل يمضي بوتيرة جيدة ومنظمة بمساعدة المقيمين في منطقة نايف.



وتابع الفلاسي أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في منطقة سوق نايف، كانت إجراءات احترازية ضرورية، أملتها طبيعة المنطقة من حيث كثافة القاطنين فيها، لكونها تمثل سوقاً تجارية مهمة، تكثر فيها عمليات البيع والشراء، وبالتالي احتكاك الناس مع بعضهم.



وأكد أن إغلاق هذه المنطقة تم احترازياً وليس لأي سبب آخر، مشدداً على عدم الالتفات للشائعات، التي تحدثت عن وجود إصابات، وضرورة استيقاء المعلومات من المصادر الرسمية الصحية حصراً، وطمأن الجميع بأن الأمور تجري على أحسن وجه، وأن الدولة ماضية في إجراءاتها المدروسة بإحكام لمواجهة جائحة كورنا.