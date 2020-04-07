شرطة دبي تشيد بالتزام الجمهور وتؤكد أنهم محور الخروج من الأزمة

المصدر: محمد فودة - دبي

تعتزم شرطة دبي إطلاق منصة إلكترونية قريباً لتسجيل الراغبين من أفراد المجتمع في التطوع لمساعدة رجال الشرطة في تنفيذ بعض المهام الإنسانية، بحسب مدير مركز شرطة الراشدية، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة في دبي العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك الذي أشاد بالالتزام الملموس من قبل أفراد المجتمع بالتعليمات والبقاء في منازلهم، وعدم الخروج إلا لتأمين الاحتياجات الضرورية سواء الغذائية أو الصحية، أو لإجراء الفحوص المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد التسجيل في نظام تصاريح الحركة في إمارة دبي والحصول على ترخيص كشرط أساسي لمغادرة المنزل، من خلال الموقع الإلكتروني dxbpermit.gov.ae، باللغتين العربية والإنجليزية.

وقال آل مالك إنه في حالات الخروج فإن ذلك يقتصر على فرد واحد فقط من العائلة، ولابد من أن يلتزم بكافة المعايير الصحية أثناء زيارته للمستشفيات والعيادات الطبية والصيدليات، مع ارتداء الكمامات والقفازات من أجل حماية الشخص نفسه والآخرين من حوله، مؤكداً أهمية تكاتف أفراد المجتمع لأنهم ركيزة أساسية في نجاح الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة انتشار العدوى والخروج من الأزمة إلى بر الأمان.

وكشف عن إطلاق منصة إلكترونية في الأيام القليلة المقبلة للراغبين من أفراد المجتمع في التطوع لمساعدة رجال الشرطة في تنفيذ بعض المهام الإنسانية، مناشداً أفراد المجتمع الالتزام بقانون السير والمرور والامتثال لتعليمات رجال الشرطة، خصوصاً في ما يتعلق بالتباعد الجسدي، حفاظاً على السلامة العامة وتفادياً للمساءلة القانونية.

وأشار إلى أن غرامة مخالفة الخروج من محال الإقامة الدائمة أو المؤقتة في أوقات تقييد الحركة المعلن عنها من الجهات المختصة 3 آلاف درهم، عدا بالطبع حالات الخروج لدواعي الضرورة لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو الخروج للطوارئ الصحية، وفئات القطاعات الحيوية التي صدر قرار باستثنائها من الحظر.