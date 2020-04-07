6 إجراءات تضمن عودة الموظفين إلى أعمالهم بعد «الإجازات المبكرة»

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

حدّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ستة إجراءات تضمن عودة عمال وموظفي القطاع الخاص (الوافدون)، الذين يحصلون على «إجازات مبكرة» إلى جهات عملهم، أبرزها حصول العامل على تذكرة سفر ذهاب وعودة، وكذلك إمكانية تجديد الإقامة من خارج الدولة، للشخص الذي تنتهي إقامته خلال فترة الإجازة.

واعتمدت الوزارة نسخة موحدة لملحق عقد العمل الإضافي المؤقت، ليستعين بها طرفا التعاقد بعد الاتفاق على الآلية المستقبلية في العلاقة التعاقدية بينهما، والتي حصرتها الوزارة في ثلاثة خيارات هي (إجازة مدفوعة الأجر، إجازة مبكرة من دون راتب، خفض الأجر بشكل مؤقت).

وتفصيلاً، أكدت الوزارة أن المبادرة التي أطلقتها الدولة، تحت مسمى «الإجازة المبكرة»، جاءت استجابة لعدد كبير من الطلبات المستلمة من عمال وموظفين وافدين، لايزالون على رأس عملهم في مؤسسات وشركات قطاع الخاص، ويرغبون في العودة إلى بلدانهم، خلال فترة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة حالياً.

وأعلنت الوزارة، مبادرة «الإجازة المبكرة»، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي وهيئة الطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بهدف تمكين من يرغب من المقيمين العاملين بالقطاع الخاص في العودة إلى بلدانهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية.

وحدّدت الوزارة الإجراءات التي سيتم اتباعها لتمكين العمالة الوافدة من مغادرة الدولة والعودة إلى بلادهم، بعد حصولهم على «الإجازة المبكرة»، وفقاً للمبادرة الإنسانية التي تأتي تنفيذاً للقرار رقم (279) في شأن استقرار العمالة بمنشآت القطاع الخاص خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وامتداداً لبرامج الدعم الإنساني التي تبذلها الحكومة.

وشدّدت الوزارة، في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على ضرورة التزام جميع المنشآت التي تتوافق مع العامل الأجنبي الذي على رأس عمله، بمغادرة البلاد، باتباع ستة إجراءات، تبدأ بتحديد مدة الإجازة، عبر توقيع نموذج ملحق إضافي مؤقت لعقد العمل، يُعمل به خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا المستجد، موضحة أن هذا العقد متوافر على التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.

ووفقاً للوزارة، يشمل الإجراء الثاني ضمان استمرار العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، ثم اعتبار الإجازة المبكرة، إجازة غير مدفوعة الأجر، مع احتفاظ العامل بما تبقى له من مستحقات مقررة وفق قانون علاقات العمل، وكذلك حجز تذكرة سفر للعامل (ذهاب وعودة) وتسليمها له قبل سفره بوقت كافٍ.

كما تضمنت الإجراءات أن تنتهي الإجازة المبكرة بعودة العامل ومباشرته للعمل بعد انتهاء فترة الإجراءات الاحترازية، وأن يتم تمديد إقامات العمال العائدين إلى بلدانهم تلقائياً في حال انتهاء إقاماتهم وهم خارج الدولة، لافتة إلى أنه يمكن للعامل التواصل من خارج الدولة مع مركز الاتصال الوطني على البريد الإلكتروني.

وأصدرت الوزارة نسخة موحدة لملحق عقد العمل الإضافي المؤقت، أتاحتها على بوابتها الإلكترونية الرسمية، ليستعين بها طرفا التعاقد بعد الاتفاق على الآلية المستقبلية في العلاقة التعاقدية بينهما.

عقد مؤقت

يبدأ ملحق عقد العمل الإضافي المؤقت الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه بالبيانات التعريفية الخاصة باليوم واسم المنشأة ورقمها والإمارة التابعة لها وممثلها «الطرف الأول»، واسم العامل ورقم تصريح عمله وجنسيته «الطرف الثاني».