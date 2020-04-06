شرط خروج المشاة والدراجين في دبي خلال برنامج التعقيم الوطني

المصدر: محمد فودة-دبي

أفادت شرطة دبي بأن تصاريح الخروج أثناء عمليات التعقيم الوطني، التي تمتد على مدار اليوم، لا تقتصر على السيارات فقط، بل تشمل المشاة وسائقي الدراجات الهوائية كذلك.

وأضافت شرطة دبي على موقع إصدار التصاريح الإلكتروني خانة للمشاة وكذلك للدراجين، مشيرة إلى أن الهدف من تمديد عمليات التعقيم هو التباعد الاجتماعي، ولا يقتصر ذلك على الخروج بالسيارات فقط.

وأعلنت شرطة دبي كذلك عن تحديث موقع التسجيل في نظام تصاريح الحركة في إمارة دبي، وأضافت فيه خانة لتلقي الاسئلة الأكثر شيوعاً، في ظل وجود استفسارات عدة لدى أفراد المجتمع عن آليات تطبيق تمديد عمليات التعقيم وما يلازمها من تقييد للحركة على مدار الساعة.

وناشدت شرطة دبي الراغبين في الحصول على التصريح التسجيل عبر dxbpermit.gov.ae، وحددت للاستفسار الاتصال على الخط الساخن 800PERMIT (800 737648).



تحديث موقع التسجيل في نظام تصاريح الحركة في دبي

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