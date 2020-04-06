4 شوارع لا ترصد الرادارات مرتاديها خلال "التعقيم الوطني في دبي

المصدر: محمد فودة-دبي

قال مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي العميد سيف مهير المزروعي إن هناك أربعة شوارع خارجية لم يتم تفعيل أجهزة الرادار بها، وهي شوارع،الإمارات والشيخ محمد بن زايد، ودبي العين، ودبي حتا، وذلك لتسهيل انتقال الأفراد عبر إمارة دبي.

وأوضح أن بإمكان الأشخاص الذين لديهم مزارع كذلك التوجه إليها بدون قلق باعتبارها في مناطق خارجية، تخدمها طرق سريعة.

وأشار إلى أن نظام المخالفات خلال فترة التعقيم الوطني التي تمتد على مدار الساعة في دبي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، الذي يصحح المخالفة مباشرة حتى لو التقط الرادار السيارة، إذ يستثني تلقائياً مركبات الفئات المستثناة، وحاملي التصاريح من أفراد المجتمع الذين يخرجون لقضاء احتياجاتهم الضرورية.

واضاف في تصريح لإذاعة نور دبي أن مجرد تصوير السيارة بالرادار لا يعني توثيق المخالفة، لافتاً إلى أن النظام يستطيع رصد أي تغيير في مسار السيارة حتى لو كان صاحبها من الفئات المستثناة، فإذا انحرف عن طريقه المعتاد من عمله إلى منزله والعكس، يتم مخالفته إلى أن يثبت أن انحرافه عن المسار ضروري، وكذلك بالنسبة للأشخاص حاملي التصاريح.

وأشار إلى أن عامة أفراد المجتمع من الفئات غير المستثناة يجب ان يحصلوا على تصريح يومي، لأن من غير المنطقي أن يحصل الشخص على تصريح للتسوق من الجمعية لمدة أسبوع.

وأكد أن الهدف من قرار تمديد برنامج التعقيم الوطني هو حماية الناس، وما تبذله الدولة من جهود يجب أن يتزامن مع تفهم واستيعاب وتكاتف من قبل أفراد المجتمع، وكل ما نسعى إليه هو تقليل حركة السير على الشوارع، لأن ما كنا ننجزه من تعقيم في أسبوع سابقاً، صرنا ننجزه في يوم واحد الآن، وهذا من شأنه أن يسرع من عودة الحياة الطبيعية.