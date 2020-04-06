4 شروط لدخول المستهلكين سوق الخضار برأس الخيمة.. تعرف عليها

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

وضعت بلدية رأس الخيمة أربعة شروط لدخول المستهلكين إلى سوق الخضار الموجود بالقرب من جسر رأس الخيمة، ضمن منظومة عمل جديدة وكإجراء احترازي من فيروس «كورونا».

وأوضحت البلدية، أن الاشتراطات تتضمن السماح لـ20 مركبة فقط بالتواجد في الوقت نفسه بموقع السوق، وضرورة ارتداء المستهلكين للقفازات والكمامات، وترك مسافة لا تقل عن متر ونصف، بين المستهلك والآخر، والتقيد بفترة زمنية مخصصة للشراء تصل إلى 15 دقيقة.

وأضافت، أنها حدد ساعات استقبال المتسوقين في سوق الخضار من الساعة السابعة صباحاً، وحتى الثانية ظهراً، على أن يتم استقبال المزارعين من الساعة الثانية ظهراً، وحتى السابعة مساءً.

وأشارت إلى أنه سيتم تواجد موظفي البلدية في السوق لتنظيم عملية دخول وخروج المركبات على أن يتم السماح لكل مركبة بالبقاء في السوق مدة لا تتجاوز الـ15 دقيقة.

وأضافت أنها وضعت أرقام هواتف وكشفاً بأسماء وبيانات دكك بيع الأسماك في أسواق السمك برأس الخيمة والمعيريض والدقاقة عبر صفحاتها في الـ«سوشيال ميديا»، حتى يتمكن المستهلك من التواصل معهم، وشراء الطلبات عبر الهاتف وتوصيلها إلى المنزل دون الحاجة لذهابه إلى السوق.

وأشارت إلى أنه سيتم استقبال طلبات المستهلكين في سوق رأس الخيمة للأسماك من الساعة السابعة صباحاً وحتى 12:30 ظهراً، يومياً ما عدا يوم الجمعة من الساعة السابعة صباحاً وحتى 10:30 صباحاً، كما سيتم استقبال المستهلكين في سوق المعيريض يومياً من الساعة السادسة صباحاً وحتى 1:30 ظهراً، واستقبال المستهلكين في سوق الدقداقة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى 12 ظهراً.

وتابعت أنها قامت بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة للمواصلات من أجل توصيل طلبات المستهلكين، حيث تم تحديد رسوم التوصيل بقيمة 17 درهماً.

وأوضحت، أنها قامت بتحديد أسعار صناديق حفظ الأسماك في أسواق الإمارة، لضمان التزام الجميع بالأسعار المحددة، حيث يتم تحديد سعر الصندوق الكبير بحجم 10 كيلوجرام بـقيمة 10 دراهم مع إضافة درهمين قيمة الثلج، كما تم تحديد سعر الصندوق المتوسط ستة كيلوجرام، بقيمة ثمانية دراهم، مع إضافة درهم ونصف قيمة الثلج لحفظ الأسماك، إضافة إلى تحديد سعر الصندوق الصغير بحجم أربعة كيلوجرام، بخمسة دراهم مع إضافة درهم قيمة الثلج، وتابعت أن التوصيل يقتصر على إمارة رأس الخيمة وتحت إشراف بلدية رأس الخيمة وسيارات هيئة رأس الخيمة للمواصلات.