أطرف استفسار تلقته شرطة دبي بعد قرار تمديد عمليات التعقيم ومخالفات الرادار

المصدر: محمد فودة-دبي

تلقت شرطة دبي تساؤلات واستفسارات عدة بعد إعلان قرار تمديد عمليات التعقيم الوطني على مدار اليوم، وما لازم ذلك من تقييد للحركة، ورصد المخالفين بأجهزة الرادار، ولم تخل تلك المشاركات من استفسارات طريفة، أحدها وجهه مستمع لبرنامج "البث المباشر" بإذاعة نور دبي، سأل مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، العميد سيف مهير المزروعي، قائلاً، "إنه متزوج من امرأتين، فهل يلزمه الحصول على تصريح خروج كلما انتقل من منزل إحداهما إلى الأخرى؟".

من جانبه، أبدى المزروعي رحابة صدر حين سمع السؤال من الإعلامي راشد الخارجي الذي مزح قائلاً، " إنها فرصة مواتية أمام صاحب السؤال للتهرب من الزوجة التي لا يريد البقاء عندها متعذراً بعدم صدور تصريح.

فيما ذكر المزروعي أنه يتلقى كثيراً من هذه الأسئلة على هاتفه الشخصي، وهذا سؤال لا يجب انه يوجه له،فهذه أمور شخصية.

ومن الأسئلة التي تلقاها كذلك، شخص استفسر عن زمن التصريح، فهل يصدر تصريح واحد لمدة أسبوع أو أسبوعين.

ورد المزروعي بأن عامة أفراد المجتمع من الفئات غير المستثناة يجب ان يحصلوا على تصريح يومي، لأن من غير المنطقي أن يحصل الشخص على تصريح للتسوق من الجمعية لمدة أسبوع، إذ إن الهدف من تقييد الحركة من الأساس هو عدم التكدس في الجمعيات التعاونية والمتاجر.

وأكد أن الهدف من قرار تمديد برنامج التعقيم الوطني هو حماية الناس، وما تبذله الدولة من جهود يجب أن يتزامن مع تفهم واستيعاب وتكاتف من قبل أفراد المجتمع، وكل ما نسعى إليه هو تقليل حركة السير على الشوارع، لأن ما كنا ننجزه من تعقيم في أسبوع سابقاً، صرنا ننجزه في يوم واحد الآن، وهذا من شأنه أن يسرع من عودة الحياة الطبيعية.

وتلقت "الإمارات اليوم" أسئلة من اشخاص، منها: هل يجب الحصول على تصريح إذا أردت الخروج لتمشية حيواني الأليف؟

وأكدت شرطة دبي أن قرار تقييد الحركة بعد تمديد عمليات التعقيم الوطني واضح، وتفصيلي، وعلى الجميع الالتزام به في تلك الفترة لإنهاء عمليات التطهير في أسرع وقت ممكن.

وحرصت شرطة دبي على التعامل بمرونة مع جميع استفسارات الجمهول، بل حدد خط اتصال ساخن لتلقي هذه الاستفسارات " 800737648"، كما حدثت موقع تسجيل التصاريح لإضافة خانة للاستفسارات، لقناعتها التامة بأن الجمهور شريك في نجاح جهود المكافحة.