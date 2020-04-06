«بلدية دبي» تطالب بالحذر عند استخدام المعقمات

طالبت بلدية دبي كل مستخدمي المعقمات، بضرورة الانتباه عند الاستعمال، خصوصاً التي تحتوي على مواد كحولية سريعة الاشتعال، وذلك حرصاً على سلامتهم.

وطالبت مستخدمي المعقمات، بضرورة قراءة بيانات البطاقة التعريفية لها، ومراعاة محاذير الاستخدام، مثل علامة «قابل للاشتعال» و«طريقة التخزين».

وشددت على ضرورة التأكد من سلامة المعقم قبل استخدامه، عبر تطبيق منتجي، لضمان مطابقتها للمواصفات والمقاييس، والاشتراطات التي وضعتها البلدية، وذلك بسبب احتوائها على مواد كحولية سريعة الاشتعال.

وأكدت البلدية أنها تتولى سحب المنتجات من الأسواق، ومنع استيرادها في حال عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة.

وكانت بلدية دبي سحبت أخيراً ستة أنواع من معقمات الأيدي ثبت عدم مطابقتها للمواصفات، وذلك على خلفية حملة تفتيشية مكثفة للتحقق من سلامة منتجات مضادات الجراثيم، ومنها معقمات اليدين المتداولة في السوق المحلية.