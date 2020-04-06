الحافلات العامة في دبي مجانية لحاملي «نول»

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إغلاق مراكز الخدمات وإسعاد المتعاملين التابعة لها، بما فيها مركزا البرشاء والديرة اللذان كانا مستثنيين خلال الأيام الماضية.

كما كشفت أن خدمة الحافلات العامة مجانية لحاملي بطاقة «نول»، وذلك عبر 106 خطوط ستعمل نهاراً، و13 خطاً ستعمل خلال الفترة الليلية بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحاً، على أن تخصم الرسوم من البطاقة عند استخدامها، وترد لرصيد العملاء بعد سبعة أيام.

وأكدت الهيئة أن توفير الحافلات على مدار الساعة، يأتي في إطار دعم الفئات التي اقتضت الحاجة إلى استمرار عملها بمواقعها، في ظل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، داعية العملاء إلى الاطلاع على تفاصيل مسار الخطوط الـ106 العاملة نهاراً على موقع الهيئة الإلكتروني من خلال الرابط

https://bit.ly/RTAUpdatesAr

كما أكدت تعديل بعض خطوط الحافلات، لتخدم الركاب الذين كانوا يعتمدون في تنقلهم على مترو وترام دبي، بعد إغلاق محطاتهما اعتباراً من أمس وحتى إشعار آخر، ضمن إجراءات التعقيم والوقاية المتخذة على مستوى الإمارة.

وأعلنت الهيئة إيقاف خدمة الحافلات من الثامنة مساء حتى السادسة صباحاً، باستثناء خطوط الحافلات المؤدية إلى المستشفيات البالغ عددها 13 خطاً، لتتضمن الخطوط: 8 و10 و12 و13A و17 و24 وC01 وC07 وF18 وF21 وF34 وF43 وX23، بزمن تقاطر يبلغ 30 دقيقة بين الرحلات، وتخدم 19 مستشفى حكومياً وخاصاً.

وتقدم مركبات الأجرة بتعرفة مخفضة بنسبة 50%، لدعم الفئات التي اقتضت الحاجة استمرار عملها في هذه الظروف.

وأغلقت الهيئة أيضاً مراكز إسعاد المتعاملين ومزودي الخدمات حتى إشعار آخر، فيما يمكن الحصول على خدمات الهيئة عبر موقعها وتطبيقاتها الذكية.