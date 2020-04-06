موقع إلكتروني للحصول على ترخيص الخروج خلال فترة التعقيم في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي إطلاق الموقع الإلكتروني dxbpermit.gov.ae، لكل من يرغب في التسجيل للحصول على ترخيص لمغادرة المنزل خلال فترة التعقيم الشامل لإمارة دبي، التي بدأت أول من أمس وتستمر لمدة أسبوعين، على مدار 24 ساعة يومياً.

وذكرت أن التسجيل عبر الموقع والحصول على الترخيص من خلاله شرط أساسي للخروج من المنزل لأفراد المجتمع من عامة الناس، لتأمين الاحتياجات الضرورية سواء الغذائية أو الصحية أو لإجراء الفحوصات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

أما موظفو الجهات المُصرح لها ضمن القطاعات الحيوية المستثناة فيتعين عليهم الحصول على رسالة صادرة عن جهة العمل التابعين لها لإبرازها عند الحاجة، أثناء تحركاتهم من وإلى مقار عملهم، لإعفائهم من أي مساءلة قانونية ومن أي مخالفات مسجلة، ولا يكون عليهم التسجيل في الموقع الخاص بتصاريح الخروج.

كما أعلنت اللجنة تخصيص الخط الساخن 800737648 للرد على الاستفسارات المتعلقة بقرار تمديد عمليات التعقيم في الإمارة، لمدة أسبوعين قابلين للتجديد، حيث سيتولى مركز الاتصال، المُكلف بالرد على الاستفسارات عبر الخط، توفير المعلومات اللازمة وتوضيح أي نقاط متعلقة بالقرار، وما تبعه من إجراءات تقييد الحركة في الإمارة، وتقديم أي معلومات متعلقة بالاستثناءات من تقييد الحركة، وخدمات القطاعات الحيوية المُعلنة، والخدمات الرئيسة المرتبطة بالاحتياجات اليومية للمجتمع، وفي مقدمتها منافذ بيع الغذاء مثل الجمعيات والسوبرماركت، وخدمة توصيل الطعام والدواء للمنازل، والصيدليات والمستشفيات والعيادات والمراكز الصحية.

ويمكن الاتصال بالخط الساخن على مدار ساعات اليوم.

وأكدت اللجنة أن الخدمة يهدف لتقديم شتى أوجه الدعم الممكنة لأفراد المجتمع، من مواطنين ومقيمين وزوار، في هذه الفترة الصعبة، التي تتطلب تكاتف كل الجهود وتعاون الجميع في التصدي لهذا التحدي الذي اجتاح العالم خلال فترة قصيرة، وتأكيداً لتوافر كل المعلومات اللازمة التي تعين المجتمع على الالتزام بقرار تقييد الحركة، الذي يهدف لحماية الناس من التعرض للعدوى.

على موظفي القطاعات المُستثناة الحصول على رسالة من جهة العمل لإبرازها عند الحاجة.