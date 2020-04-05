بلدية دبا الفجيرة تعيد فتح الصالونات الرجالية

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

قررت بلدية دبا فتح صالونات الحلاقة الرجالية المرخص لها في مدينة دبا والمناطق التابعة لها اعتباراً من اليوم، بعد أن تم تعقيم الصالونات وعقد دورات تدريبية تثقيفية توعوية للعاملين حول السلوكيات الصحية الواجب إتباعها للوقاية من فيروس كورنا المستجد (كوفيد 19) وعلى ضرورة التعقيم المستمر بضرورة المحافظة على النظافة الشخصية للعاملين لديها.

كما سيتم متابعة الصالون من خلال الجولات والحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة والدورية من قبل مفتشي البلدية، وإلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات التي تفرضها البلدية على أن يكون مواعيد عمل الصالونات من الساعة 8 صباحاً إلى 7 مساءً فقط، وأن يتم استقبال الزبائن من خلال المواعيد، وأن ألا يزيد العدد عن (3) في وقت واحد، وكذلك الالتزام بشروط الصحة العامة وتوفير أدوات التعقيم والقفازات والكمامات، كما يتم تطهير الأدوات والمعدات قبل الشروع في تقديم الخدمة وأيضاً يمنع منعاً باتاً تقديم خدمة الحمام المغربي والمساج والتدليك.

وعلى جميع المنشآت المعنية التقيد والالتزام بالإجراءات التي تفرضها البلدية، وفي حالة مخالفة ما جاء سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع الغرامات المالية وإغلاق المنشأة.