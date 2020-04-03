إطلاق بوابة أبوظبي القضائية للأحكام والتشريعات

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي بوابة أبوظبي القضائية للأحكام والتشريعات، التي تعد منصة قانونية ذكية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم خدمات متقدمة ومتعددة لأعضاء السلطة القضائية والمهتمين بالقانون، من خلال إتاحة الأحكام بتصنيفاتها الموضوعية ووفق دوائرها، وكذلك التشريعات المحلية والاتحادية بطرق بحث سهلة ومبسطة.

وأكد وكيل الدائرة، المستشار يوسف سعيد العبري، أن إطلاق البوابة يتماشى مع مبادرات الحكومة الرقمية لتوظيف تكنولوجيا المعلومات في خدمة إمارة أبوظبي وتعزيز تطورها.

وأشار إلى إنجاز البوابة بشكل كامل من حيث إعداد المحتوى وإدارته وتصميم النظام، عبر الكوادر المتخصصة في دائرة القضاء، ضمن آليات عمل فعالة لضمان الجودة، وتقديم خدمة بحث قانونية متخصصة بطريقة سهلة وميسرة، مع إمكان الوصول إلى البوابة من خلال الموقع الرسمي للدائرة، بحيث تكون متاحة للجميع للاستفادة منها، إضافة إلى العمل على تحديثها بصفة مستمرة.

وتضم البوابة أحكام نقض أبوظبي من عام 2007 إلى 2019، والتشريعات المحلية والاتحادية، مصنفة وفق سنوات صدورها وحسب موضوعاتها، لتضم أكثر من 30 ألف صفحة.