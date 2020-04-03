«الموارد البشرية» تنقل خدمات «تسهيل» و«تدبير» إلى منازل كبار المواطنين وأصحاب الهمم

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إتاحة العلامة التجارية التابعة لها والمعروفة باسم «توصيل»، أمام المتعاملين للاستفادة من خدمات «تسهيل» و«تدبير» في أي وقت وفي أماكن إقاماتهم، وفق تفضيلاتهم، مؤكدة أن الخدمة متاحة حالياً لـ«الخدمات الضرورية وكبار المواطنين وأصحاب الهمم»، شريطة توافر التغطية الجغرافية لموقع طالب الخدمة.

وأوضحت الوزارة أنه تم استثناء تقديم خدمات العلامتين التجاريتين «آمر» و«توجيه»، من باقة الخدمات التي تقدمها «توصيل»، فيما شددت على أنه لا توجد أية رسوم إضافية على الخدمات المقدمة، إذ تحتسب رسوم الخدمة المطلوبة عند إنجازها فقط، لافتة إلى أنه لطلب الحصول على خدمة «توصيل»، يتم تحميل تطبيق توصيل أو التواصل على الرقم 8008585.

وتتيح خدمة توصيل حصول المتعامل على حزمة من خدمات الوزارة بسهولة ويسر، من خلال أسطول من المركبات المجهزة بأحدث التقنيات الإلكترونية والذكية، وتتميز بإمكاناتها المرنة في التحرك وفق الموقع والوقت اللذين يحددهما المتعامل.

ووفقاً للوزارة، تحتاج رحلة المتعامل للحصول على خدمة «توصيل»، إلى خمس محطات رئيسة: أولاها التواصل مع الوزارة عبر قنوات الاتصال، سواء التطبيق الذكي أو من خلال الاتصال بمركز الاتصال، والثانية قيام المتعامل بتحديد موقعه الجغرافي عن طريق إرساله هاتفياً أو إبلاغ موظف خدمة العملاء، ثم إخطار فريق مركبة «توصيل» بالتحرك على الفور في التوقيت والموقع اللذين يحددهما المتعامل، فيما يقوم استشاري سعادة المتعاملين - في الخطوة الرابعة - بمساعدة المتعامل على إنجاز الخدمة المطلوبة. وأخيراً، يقيّم المتعامل التجربة عبر مؤشر إلكتروني، لقياس مدى رضاه وسعادته بالخدمة.

وتشمل قائمة خدمات «تسهيل» التي تقدّم منزلياً عبر خدمة «توصيل»، خدمات أصحاب العمل، ومنها «إصدار تصريح عمل جديد، إجراء الزيارات التفتيشية، إصدار بطاقة عمل مهمة، إصدار بطاقة وعقد عمل جديد، تعديل عقد العمل مواطن/‏‏‏‏‏ دول مجلس التعاون، أصحاب التدريب، إصدار بطاقة التوقيع الإلكتروني، إصدار بطاقة مندوب جديدة، إصدار ترخيص جديد لوكالة التوسط، إصدار ترخيص جديد لوكالة التوظيف المؤقت، إصدار تصريح عمل الأحداث، إصدار تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم، إصدار تصريح عمل مهمة، إصدار تصريح مسؤول علاقات حكومية (المندوب)، إصدار عرض العمل، إصدار تصريح عمل مواطن /‏‏‏‏‏ مجلس التعاون الخليجي، إصدار تصريح عمل مؤقت، إصدار تصريح عمل جديد، إصدار ترخيص مراكز الخدمة (تسهيل)». وفي ما يتعلق بخدمات «تسهيل» الخاصة بالعمال، تشمل: «الشكاوى الجماعية، تسجيل شكاوى عمالية، تسييل الضمان المصرفي، التسجيل في نظام التوطين للباحثين عن عمل، تجديد بطاقة أبشر، تقديم الإرشاد المهني للباحثين عن عمل، تقديم مقترح، طلب بطاقة أبشر، طلب سحب بلاغ هروب».