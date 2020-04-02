مركبات الأجرة في دبي توصل المشتريات إلى الجمهور

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن إطلاق مبادرة تُعنى بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات والشركات التي تمتلك منصات للتسوق الإلكتروني، باستخدام مركبات الأجرة التابعة لمؤسسة تاكسي دبي وشركات الامتياز بدبي، للإسهام في تنفيذ طلبات المشتريات التي ترغب بإيصالها إلى عملائها، ومن أولى الجهات التي تم التعاون معها: جمعية الاتحاد، وبريد الإمارات، وذلك في إطار ارتفاع وتيرة الطلبات على منصات التسوق الإلكتروني، خلال الفترة الحالية.

وأوضحت الهيئة أن هذه المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة بالعمل على تشجيع الجمهور على مراعاة التباعد الجسدي، وملازمة المنازل بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وانطلاقاً من سعي الهيئة إلى تخفيف ضغط توصيل المشتريات عبر التسوق الإلكتروني للجمهور، ما يسهم في توفير الوقت والجهد لحصول عملاء الجهات المستخدمة لخدمات مركبات الأجرة في دبي على احتياجاتهم في أسرع وقت ممكن، مؤكدة أنها راعت، لتنفيذ هذه المبادرة، أعلى معايير السلامة والصحة للمتعاملين والسائقين، من خلال ضمان عدم التلامس خلال استلام وتسليم الطلبات.

«المبادرة» تأتي في إطار ارتفاع وتيرة الطلبات على منصّات التسوّق الإلكتروني.