حمدان بن محمد يتفقد دوريات الشرطه في مواقع العمل بشارع الشيخ زايد

تفقد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اليوم دوريات الشرطه في مواقع العمل بشارع الشيخ زايد.

تواصل شرطة دبي دورها في"برنامج التعقيم الوطني" من خلال دورياتها وشاشات المراقبة عبر غرفة القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات التزام غالبية سكان الإمارة بتعليمات البقاء في المنزل، خلال ساعات برنامج التعقيم الوطني الذي أطلقته وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية، وبالتنسيق مع المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية.وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).