مبادرة جديدة من «استشاري الشارقة»لأبناء الأسر المتعففة‎

المصدر: الإمارات اليوم - الشارقة

بادر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بجمع 240 ألف درهم، من خلال دعوة أعضائه وعضواته وموظفي أمانته العامة للمشاركة في مبادرة تسهيل التعلم عن بعد.

وتسعى المبادرة، التي أطلقها المجلس الاستشاري لدعم جهود مجلس الشارقة للتعليم، إلى توفير الحواسيب للطلبة والطالبات المستهدفين، لتمكينهم من الاستفادة من منصة التعليم، التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم.

ويتيح المبلغ شراء 132 حاسبا، تمكن الطلاب والطالبات من التعامل مع ما تندرج بها من منصات التعلم الذكي (مجمع مدرسي متكامل) التي توفر أدوات داعمة للمعلمين والطلاب، وتهدف إلى إكساب الطلبة المهارات الرقمية، وتعزيز التعلم النوعي لديهم.

وأكد رئيس المجلس، علي ميحد السويدي، ضرورة دعم المبادرات كافة، لاسيما التي تتصل بالتعليم، لتمكين الطلبة من الاستفادة من المنصات الذكية والتجاوب مع التعلم عن بعد.

وقال السويدي إن «المجلس حريص على تلمس احتياجات شرائح المجتمع كافة، في هذا الظرف».

وبدورها، أكدت نائب رئيس المجلس، حنان راشد الجروان، شراء الحواسيب للطلبة من أبناء وبنات الأسر المتعففة.

وقالت إن هذه مسؤولية المجلس تجاه المجتمع متى ما استدعت الضرورة ذلك.