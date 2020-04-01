محمد بن راشد: كوادرنا الدبلوماسية أظهرت كفاءة استثنائية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن كوادر الإمارات الدبلوماسية أظهرت كفاءة استثنائية، وكان تعاملهم على مستوى الحدث.

وتوجه سموه إلى دول العالم بالقول: رسالتنا للعالم، نحن أقوى مجتمعين ومتحدين ومتعاونين .. والعالم بعد هذا الوباء يحتاج لمنظومة تعاون صحي واقتصادي وسياسي مختلفة وسريعة .. ومواكبة لأحداث يمكن أن تشل حركة العالم في أسابيع"

وتابع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في سلسلة تغريدات على "تويتر": "إرجاع أغلب طلابنا ومواطنينا في الخارج لأرض الدولة تم بكل سلاسة .. ومن بقي منهم لظروف استثنائية هم محل رعاية مستمرة .. فريقنا الداخلي والخارجي فريق قوي ... ومواطنينا في الداخل أو في الخارج سيبقون محل عناية فائقة"

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "عقدت اجتماعاً مع الشيخ عبدالله بن زايد .. ومجموعة من سفرائنا بالاضافة لغرفة العمليات بوزارة الخارجية .. كوادرنا الدبلوماسية أظهرت كفاءة استثنائية .. وتعاملهم كان على مستوى الحدث من ناحية الاستباقية والاستعداد الكامل لكافة الظروف ... لهم كل التقدير من كل الوطن"