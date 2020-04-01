حاكم عجمان يُصدر مرسوماً بإعفاءات من رسوم

المصدر: عجمان - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مرسوماً أميرياً بشأن الحزمة الحكومية لدعم المجتمع المحلي وقطاع الأعمال في إمارة عجمان، بهدف المساهمة في تخفيف الأعباء المالية والاقتصادية على المجتمع المحلي وقطاع الأعمال، والإسهام في تجاوز الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة العالمية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتمكين القطاعات الاقتصادية والخدمية في الإمارة من تجاوز المرحلة الراهنة ودفعها لمواصلة مراكزها المتقدمة.

ونص المرسوم على تطبيق إعفاء من الرسوم الحكومية المقررة لخدمات منح تصريح عمل للمنشأة لمدة 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو لساعات إضافية في الإمارة، وذلك لمدة سنة، وتحدد الأنشطة المشمولة بهذا الإعفاء بقرار يصدر عن رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وإصدار أو تجديد تصنيف المنشآت السياحية والفندقية في الإمارة، وذلك حتى تاريخ 31 ديسمبر المقبل، وترخيص المنشآت السياحية والفندقية في الإمارة، وذلك حتى نهاية العام، وتصريح أو تأجيل أو إلغاء الفعاليات في الإمارة، وذلك حتى نهاية العام، ومواقف المركبات في المناطق المخصصة بالإمارة، وذلك حتى نهاية أبريل.

كما يعفى أصحاب حقوق الامتياز «المتعاقدون» مع هيئة النقل من رسوم اتفاقية امتياز مركبات الأجرة في الإمارة بنسبة 50%، وذلك حتى تاريخ 30/‏‏‏‏‏6/‏‏‏‏‏2020.

وتخفض الرسوم المقررة للخدمات الحكومية التالية بالنسب والمدد المحددة إزاء كل منها: خدمات النظافة العامة بنسبة 30% وذلك حتى نهاية ديسمبر المقبل، وتصديق العقود الإيجارية (تجارية وسكنية) بنسبة 20% وذلك حتى نهاية يونيو المقبل، وتصاريح التنزيلات والعروض التجارية بنسبة 50% حتى نهاية يونيو المقبل.

وخوّل المرسوم الأميري رئيس المجلس التنفيذي في الإمارة إصدار تمديد مدد الإعفاء والتخفيض وفقاً لما يراه مناسباً.