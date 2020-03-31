إغلاق منشأة رفعت أسعار سلع غذائية في دبا الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - دبا الفجيرة

أغلقت بلدية دبا الفجيرة منشأة للسلع الغذائية بعد أن رفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه، فاتخذت البلدية إجراء الإغلاق لعدم الالتزام بالشروط، وكانت البلدية تلقت شكاوى عدة تفيد بأن المنشأة استغلت الظروف الراهنة ورفعت الأسعار.

وأكدت البلدية اتخاذ الإجراءات الفورية تجاه المخالفين والمتلاعبين في الأسواق، تنفيذاً لقانون حماية المستهلك.

وناشدت الجمهور ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو ارتفاع أسعار في مختلف منافذ البيع من خلال الاتصال على رقم مكتب الطوارئ (092443399)، الذي يعمل على مدار الساعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.