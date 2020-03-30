"طرق دبي" تعفي مستخدمي المواقف العامة من الرسوم لمدة أسبوعين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن إعفاء مستخدمي المواقف العامة ومباني المواقف متعددة الطوابق في دبي من الرسوم لمدة أسبوعين، وذلك اعتباراً من غد الثلاثاء 31 مارس حتى يوم الاثنين الموافق 13/4/2020، قابلة للمراجعة والتمديد.

تأتي هذه الخطوة في إطار دعم الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية للتعامل مع فيروس «كورونا» المستجد كوفيد 19، كما تجيء تماشياً مع برنامج التعقيم الوطني الذي تنفذه وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية، وكذلك مبادرة الحكومة بتطبيق العمل عن بُعد، ودعوة جميع أفراد المجتمع للبقاء في منازلهم.