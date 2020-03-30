شرطة الشارقة : تفعيل أجهزة الضبط المروري خلال فترة "التعقيم الوطني"

فعَّلت القيادة العامة لشرطة الشارقة أجهزة الرادار على المداخل الرئيسية للإمارة كافة، علاوة على انتشار أكثر من 120 دورية يومياً في مناطق الإمارة كافة (الشارقة، المنطقة الوسطى، المنطقة الشرقية)، تماشياً مع الجهود المبذولة في سبيل تطبيق برنامج التعقيم الوطني، الذي أطلقته وزارة الداخلية ووقاية المجتمع، ووزارة الداخلية، بمشاركة كل المؤسسات والدوائر الاتحادية والمحلية، والذي سيتم تطبيقه حتى تاريخ 5-4-2020 من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً من كل يوم.

ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة مجدداً أفراد المجتمع كافة إلى ضرورة التكاتف وتوحيد الجهود في هذه الظروف الاستثنائية، والالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية بعدم الخروج من المنازل إلا للحالات الضرورية، والذين تتطلب طبيعة عملهم ومهامهم النزول خلال تلك الفترة وفق الضوابط التي تم الإعلان عنها مسبقاً، لذا يلزم التسجيل في الموقع الإلكتروني، الذي أطلقته اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بإمارة الشارقة، والمتوافر على موقع شرطة الشارقة الإلكتروني www.shjpolice.gov.ae، تحت مسمى (نظام تصاريح الحركة)، لبيان سبب مغادرة المنزل، تفادياً لتسجيل المخالفات.