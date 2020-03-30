طرق دبي تقلص عدد مركبات الأجرة خلال "التعقيم الوطني" وتقصر طلبها على " كريم وأوبر"

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

قال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي أحمد هاشم بهروزيان، لـ"الإمارات اليوم" إن الهيئة قررت تقليص عدد مركبات الأجرة خلال الفترة الليلية التي يطبق فيها "برنامج التعقيم الوطني" من الساعة 8 مساء وحتى 6 صباحاً، حيث قصرت الهيئة طلب تلك المركبات، لتكون فقط من خلال تطبيقي "كريم" و "أوبر"، مضيفاً أن الهيئة تحذر الركاب عبر رسائل نصية بوجوب استخدام مركبات الأجرة للتنقل عند الضرورة فقط، وذلك التزاماً بالتعليمات المتخذة على مستوى الدولة بوجوب البقاء في المنازل.

وأكد بهروزيان أن مركبات الأجرة تخضع بشكل يومي للتنظيف والتعقيم ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أنه تم اتخاذ قرار بتقليص عددها ليتناسب مع انخفاض عدد الركاب بسبب عدم السماح بالتجوال في الشوارع خلال فترة التعقيم الوطني، ما استدعى ضرورة تخفيف الأعباء المادية والبشرية عن شركات تقديم خدمة مركبات الأجرة خلال الفترة الحالية.

وأفاد بهروزيان بأنه تم توزيع نقاط تواجد مركبات الأجرة لتغطي المناطق كافة في الإمارة، مشيراً الى أن الأيام الأولى من تقليص عددها خلال الفترة الليلية، لم تشهد أي عوائق في تقديم الخدمة، كما اتسمت بسرعة توافر مركبات الأجرة من دون تأخير وفي فترة زمنية لا تزيد على خمس دقائق.

وفي سؤال حول دور الهيئة في توعية العملاء للالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، قال بهروزيان إنه لا يمكن منع أي شخص من طلب مركبة الأجرة، الا أنه يتم تحذير الركاب بوجوب التوجه إلى الأماكن الضرورية.

وعن كيفية التأكد من تطبيق كل شركات الامتياز العاملة في دبي في تقديم خدمة التاكسي للاشتراطات الصحية الاحترازية، أكد بهروزيان إلزام كل الشركات باتباع المعايير والشروط الوقائية التي تطبقها الهيئة، وكذلك إجراءات تعقيم المركبات والفحص الحراري للسائقين قبل تسلمهم المركبة للعمل، حيث إذا ما تبين ارتفاع درجة حرارة السائق أو ظهر عليه أي ملامح تعب واضح، فإنه يتم إرساله للراحة فوراً.

وحول إلزام الركاب بلبس الكمامة ضمن الإجراءات المتخذة لضمان سلامة الركاب والسائقين، قال بهروزيان إن الهيئة تشجع الركاب على لبس الكمامة، وإن عليهم اتباع التعليمات المعلن عنها ضمن الإجراءات الوقائية لمكافحة «كورونا»، مضيفاً أن الكمامة ليست إجبارية بالنسبة للسائقين، إلا أنه لا يسمح بنقل أكثر من راكبين في الرحلة الواحدة. كما تتوافر المعقمات داخل مركبة الأجرة للسائق والركاب.

وأفاد بهروزيان بأن هناك منشآت مجهزة ومخصصة لاستقبال السائقين وحجرهم صحياً، في حال رصد أي من مظاهر التعب عليهم، كما يتم اتخاذ إجراءات العزل المتبعة، وفقاً للمعايير والممارسات الصحية التي أعلنتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

يُذكر أنه تم توفير مركبات الأجرة وخطوط المواصلات العامة بدلاً من خدمة المترو، أثناء تقييد الحركة ليلاً خلال فترة التعقيم الوطني، وذلك بهدف ضمان وتسهيل انتقال الركاب من الفئات المستثناة بسبب ظروف عملهم، وعلى رأسهم العاملون في القطاع الطبي والرعاية الصحية والصيدليات.