"طرق دبي" تنتهي من تعقيم محطات وقطارات المترو والترام والحافلات ومركبات الأجرة

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

في إطار "برنامج التعقيم الوطني" الذي تنفذه وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية، أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي انتهائها من تعقيم جميع محطات "مترو دبي" البالغ عددها 47 محطة، وقطارات المترو بإجمالي 79 قطاراً، وكذلك محطات وقطارات ترام دبي بمجموع 11 محطة و11 قطار ترام، علاوة على قيام الهيئة بتعقيم 1372 حافلة نقل عام، فيما يتواصل العمل على استكمال العمل تعقيم محطات إيواء الحافلات البالغ عددها خمس محطات، إضافة إلى 17 محطة للحافلات، كما تم تعقيم جميع مركبات الأجرة ومركبات الليموزين ومركبات التنقل المشترك (التأجير الذكي) في دبي التي يزيد عددها على 17000 مركبة.

وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي مطر الطاير، أن الهيئة تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير أقصى مستويات الوقاية لمجتمع دبي، من خلال التعاون مع كافة الجهات المعنية ومع تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة لجميع مستخدمي وسائل النقل العامة ومركبات الأجرة في الإمارة، وهو ما تعتبره الهيئة من أولوياتها الأساسية في مختلف الأوقات وتتبع في تحققه أعلى المعايير العالمية."

وأشار الطاير إلى أن الهيئة تعمل على مدار الساعة، مع الحفاظ على تطبيق تعليمات حكومة دبي وإرشادات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتوصيات منظمة الصحة العالمية، من أجل تنفيذ كافة التدابير الاحترازية التي من شأنها حماية جميع الركاب، وضمان تقليص فرص انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد إلى أدنى مستوياتها وصولاً إلى النسبة (صفر) وتجاوز هذه الأزمة التي تشكل اليوم التحدي الأول الذي يتوحد العالم في مواجهته، في الوقت الذي تكثف فيه دولة الإمارات من إجراءات الوقاية والتعقيم، لحماية جميع أفراد المجتمع وضمان عودة الأوضاع إلى سابق عهدها في أقرب فرصة ممكنة.

وأوضح أن كافة الخطوات التي اتخذتها الهيئة فيما يتعلق بمجال النقل العام في إمارة دبي هدفها الحفاظ على صحة جميع مستخدمي وسائله المتعددة سواء فيما يتعلق بالنقل العام البري أو البحري وكذلك مترو دبي وخدمة الترام، نظراً للطبيعة الخاصة لهذا القطاع والذي يشهد دائما تواجد أعداد كبيرة من الركاب في الوسيلة الواحدة، بما تستدعيه هذه المرحلة المؤقتة من تدابير استثنائية وكذلك ما تتطلبه من تعاون الجمهور لتأكيد إنجاح المساعي لتفادي انتشار الفيروس في مواكبة مستمرة ودقيقة للجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة من خلال مختلف مؤسساتها وأجهزتها المعنية بالتصدي لهذا التحدي بغية القضاء عليه وتجاوز الأزمة المؤقتة.

وذكرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها قامت بتشغيل 1000 مركبة أجرة تابعة لمؤسسة تاكسي دبي وشركات الامتياز، وذلك خلال ساعات التعقيم الوطني التي بدأت من الساعة الثامنة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحاً حيث تم تعقيم جميع المركبات التي عملت خلال ساعات التعقيم الوطني.

وكانت هيئة الطرق والمواصلات قد قامت بإيقاف خدمة مترو دبي وترام دبي ووسائل النقل البحري، خلال فترة تنفيذ التعقيم الوطني، فيما ستتاح خدمات جميع وسائل النقل الجماعي بصورة اعتيادية خلال أيام التعقيم اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساء وحتى صباح الأحد 29 مارس الجاري وفق الجدول المعلن لبرنامج التعقيم الوطني.

كما قامت الهيئة خلال ساعات تنفيذ التعقيم الوطني، بتقديم خدمة مركبات الأجرة للجمهور عبر تطبيقي كريم، وأوبر، وكذلك تشغيل أسطول من حافلات المواصلات العامة، تعمل على 13 خطاً هي: 8 و 10 و12 و13A و17 و24 وC01 وC07 وF18 وF21 وF34 وF43 وX23، بمعدل رحلة كل 30 دقيقة، وتخدم هذه الخطوط 19 مستشفى حكومي وخاص، تشمل المستشفيات التالية: راشد، ولطيفه، ودبي، والبراحة، وزليخة، وأن أم سي، والإيراني، والامريكي، والسعودي الالماني بفرعيه في مدينة دبي الطبية وفي البرشاء، والامارات التخصصي، والمدينة ميدك لينك، ومستشفيات الدكتور سليمان الحبيب، ودبي للأسنان، ومستشفى الدكتور رضا، والمركز الامريكي للقلب، ومركز سافير للجراحة اليومية، ومركز بي اي الصحي للجراحة اليومية، ومركز الامارات المتكامل للطب والجراحة

ودعت الهيئة مستخدمي وسائل المواصلات إلى التعاون مع مشرفي محطات وعربات المترو والترام وسائقي حافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة، كما دعتهم لاستخدام أدوات الحماية الشخصية اثناء استخدام الحافلات والتواجد في الأماكن العامة واتباع الإرشادات الرامية إلى حمايتهم.