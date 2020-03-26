برنامج التعقيم الوطني من 8 مساءً إلى 6 صباحاً يومياً وحركة الجمهور طبيعية بالنهار

المصدر: أبوظبي - وام

أوضحت وزارة الداخلية أن تنفيذ برنامج التعقيم الوطني المزمع تطبيقه خلال عطلة نهاية الأسبوع ابتداءً من مساء اليوم الخميس الموافق 26 مارس سيتم يومياً في الفترة من الساعة الثامنة مساءً ولغاية السادسة صباح اليوم التالي، على أن تستمر حركة النقل والجمهور بشكل طبيعي في النهار ويتم تقييد الحركة يومياً في الفترة المسائية من الساعة 8 مساء حتى الساعة 6 صباح اليوم التالي.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذا يأتي في إطار المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين باعتبارها أولوية قصوى، وأن جميع الإجراءات الوقائية التي يتم اتخاذها خلال هذه الفترة مهمة.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور وإيقاف وسائل النقل العامة وخدمة المترو أثناء التوقيتات المحددة اعلاه لتطبيق برنامج التعقيم الوطني فقط من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالي. علماً؛ أن منافذ بيع المواد الغذائية كافة مثل الجمعيات التعاونية والبقالات والسوبرماركت، بالإضافة إلى الصيدليات، ستستمر في تقديم خدماتها للجمهور على مدار الساعة، حيث سيسمح للجمهور الوصول إليها حتى خلال فترات تقييد الحركة عند الضرورة.