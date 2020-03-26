"موارد عجمان" تصدر تعميماً بمباشرة العمل عن بعد حتى 100%

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان اليوم تعميماً إلى كل الجهات الحكومية في الإمارة بشأن العمل عن بعد اعتباراً من تاريخه في إطار التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الموظفين، بما یتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، والرامیة إلى الحد من انتشار فیروس كورونا المستجد "كوفید 19".



ونص التعميم، الذي جاء بناء على توصيات المجلس التنفيذي في جلسته الثانية لعام 2020، على إلزام جميع الجهات الحكومية بتطبيق العمل عن بعد بما لا يقل عن 50% من موظفيها، وأجاز للجهة الحكومية الوصول إلى 100% حسب ما تراه مناسباً مع الالتزام بما جاء في التعاميم السابقة بشأن العمل عن بعد، وبما يضمن استمرارية تقديم الأعمال والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة.



كما أشار التعميم إلى إضافة فئة أمهات أصحاب الهمم من الموظفات اللاتي يحتجن إلى العناية والإشراف الخاص على أبنائهن، ومعاملتهن ضمن الفئات المشمولة بالتعميم رقم (1) لسنة 2020م بشأن نظام العمل عن بعد والصادر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.



وأكد مدير عام دائرة الموارد البشرية، راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، أن حكومة عجمان تمتلك البنية التقنية اللازمة للعمل عن بعد، بما يضمن استمرار تقديم جميع الخدمات وفق الخطط الموضوعة بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن جميع موظفي حكومة عجمان يمتلكون التأهيل الكافي للتعامل مع هذا الظرف الطارئ.