إيقاف تنفيذ الإخلاءات الإيجارية في دبي لشهرَيْ مارس وأبريل

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، باتخاذ كل التدابير والإجراءات، التي من شأنها مساعدة مجتمع الإمارات بكل مكوناته على تجاوز الأوضاع الاستثنائية التي خلفتها أزمة انتشار وباء كورونا المستجد حول العالم، وجّه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي، بإيقاف تنفيذ الإخلاءات الإيجارية للمساكن والمنشآت التجارية، التي صدر بشأنها قرار بإغلاقها كلياً أو جزئياً، وبسبب عدم سداد الأجرة خلال شهري مارس وأبريل 2020، على أن يستمر تنفيذ الإخلاءات على الأماكن السكنية غير المستغلة أو المتروكة، لما في ذلك من مصلحة كلا الطرفين، سواء المؤجّر والمُستأجر، ولتمكين المؤجِّر من الانتفاع بالمكان غير المستخدم.

كما وجّه سموه بعدم حبس أي مدين في أي قضية إيجارية، وذلك في إطار مراعاة القيادة الرشيدة للبعد الاجتماعي، في ضوء الأزمة العالمية الراهنة الناجمة عن تفشي هذا الوباء في العديد من الدول، في الوقت الذي تسابق فيه دولة الإمارات عقارب الساعة، لتخفيف انعكاساتها السلبية على المجتمع، وضمان أعلى معدلات الحماية والوقاية لجميع أفراده على كل الصعد، الصحية والاقتصادية والاجتماعية.