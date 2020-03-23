حمدان بن محمد: التباعد الاجتماعي بات ضرورة مطلوبة منا جميعاً لتأمين سلامة مدينتنا ومجتمعنا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر حساب سموه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، نتابع يومياً ما يجري حول العالم فيما يتعلّق بتفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19)... ونرى أن الوضع يزداد سوءاً بشكل ملحوظ. لكن، بفضل الله وبفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاء فرق استجابة الطوارئ في الدولة، استطعنا تأمين الحماية المطلوبة لمجتمعنا حتى اللحظة.

وتابع سموه قائلاً "من الآن، وللحفاظ على سلامة المجتمع علينا جميعاً أن نتفهم خطورة الوضع وندرك الحقائق التي تتكشف حولنا. نحن في "دبي" لسنا بمعزل عما يشهده العالم".

مضيفاً سموه "لنتذكر جميعاً، نحن أقوى بتضامننا. نحن هنا من أجلكم، ونحن على ثقة بكم وبالتزامكم جميعاً وبتصرفكم بمسؤولية ووعي في ظل هذه الظروف".

وأضاف سموه "التباعد الاجتماعي لم يعد خياراً، بل بات ضرورة مطلوبة منا جميعاً لتأمين سلامة مدينتنا ومجتمعنا".

واختتم سموه قائلاً "هذا الوباء يمثل تهديداً حقيقاً لنا جميعاً، ولعائلاتنا، ولأصدقائنا. الطريقة الوحيدة لضمان سلامة أحبابنا هي أن نتصرف بمسؤولية الآن، وهذه مسؤولية على الجميع بدون أي استثناء". #خلك_في_البيت.