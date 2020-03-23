السوق الصيني بعجمان يعلن عن إغلاق أبوابه وإعفاء المستأجرين من الإيجار لمدة 3 أشهر

المصدر: الإمارات اليوم – عجمان

أعلن السوق الصيني بعجمان عن إغلاق أبوابه لمدة اسبوعين اعتباراً من يوم 23 مارس 2020 حتى إشعار لاحق، وذلك استجابة للتوجيهات الصادرة من الجهات المعنية بدولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

كما أعلنت الشركة الخليجية الصينية للتجارة أنه تم منح فترة إيجار مجانية لمدة ثلاثة أشهر لجميع المستأجرين داخل السوق الصيني بعجمان، الذين لديهم عقود إيجار مع الشركة الخليجية الصينية، لدعمهم جميعاً لمكافحة فيروس كورونا.

ودعت إدارة السوق الصيني جميع الأفراد إلى البقاء في المنازل للحد من انتشار فيروس كورونا-19.