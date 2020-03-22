شرطة رأس الخيمة تدعو لعدم مغادرة المنزل إلا للضرورة القصوى بسبب الأمطار

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

شهدت إمارة أم القيوين ورأس الخيمة سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد في مختلف المناطق، وقال مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، العميد، محمد الحميدي، لـ "الإمارات اليوم"، إنه يجب على السكان عدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة القصوى بسبب سقوط الأمطار الغزيرة، ومتابعة النشرات الجوية عبر وسائل الإعلام، وعدم السماح للأطفال باللعب في الخارج وتفقد قنوات تصريف المياه حتى لا تتجمع المياه في المنزل.

وأوضح، أنه يجب على جميع السائقين أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الوديان والجبال، وترك مسافة أمان كافية بين السائقين لتفادي وقوع الحوادث المرورية، مشيرا إلى أن شرطة رأس الخيمة قامت بنشر دوريات المرور في الطرقات والتقاطعات العامة في الإمارة بهدف تسيير المرور وضبط حركة المركبات ومساعدة السائقين حال تعطل مركباتهم نتيجة الأمطار.