«إقامة دبي» تتيح التواصل المباشر لمتابعة المعاملات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، في دبي، عن إضافة خدمة جديدة إلى باقة خدمات مركز الاتصال «آمر»، حيث تتيح هذه الخدمة للمتعاملين التواصل المباشر مع إقامة دبي، لمتابعة معاملاتهم التي تمت إعادتها، نظراً لوجود نواقص أو عدم وضوح بعض المستندات، بهدف استكمال أو إنجاز المعاملات بأسرع وقت. وأكد مدير عام الإدارة، اللواء محمد أحمد المري: «تأتي هذه الخطوة ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برفع وتيرة العمل وكفاءة الخدمات، بحيث تصبح الإمارات الأفضل عالمياً في تقديم الخدمات، كما تأتي من منطلق حرص إقامة دبي على إسعاد متعامليها، وتقديم خدماتها بطرق سهلة وسريعة». من جهته، أوضح مدير إدارة آمر لسعادة المتعاملين، الرائد سالم بن علي، أن فريق مركز الاتصال «آمر»، المعني بتلقي الاقتراحات والاستفسارات يعمل على إشعار المتعامل بالنواقص في المستندات المطلوبة لإتمام معاملته، وذلك إما عبر أحد مراكز آمر النموذجية المنتشرة في كل مناطق إمارة دبي، أو عبر الموقع الإلكتروني للإدارة gdrfad.gov.ae، أو عبر التطبيق الذكي لإقامة دبي GDRFADUBAI. كما تتيح الخدمة، أيضاً، تحديد موعد لزيارة المتعامل بطلب من الضابط المسؤول متى استدعى الأمر لذلك.