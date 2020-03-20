أمطار «رعدية» وبحر مضطرب حتى الإثنين

المصدر: أشرف جمال ■أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتعرض لطقس مضطرب وأمطار متفرقة ورياح تكون مثيرة للغبار أحياناً، حتى الإثنين المقبل، مضيفاً أن الطقس اليوم غائم جزئياً إلى غائم، مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار، مشيراً إلى أن سرعتها تراوح بين 20 و30 كم/‏‏‏س، تصل إلى 45 كم/‏‏‏س على البحر الذي يكون متوسط الموج إلى مضطرب الموج، خصوصاً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

ووفقاً للمركز، تتعرض الدولة لامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ويتعمق تدريجياً ليبلغ ذروته في نهاية الفترة يومي السبت والأحد.

وأوضح أن الطقس غداً سيظل غائماً، مع استمرار سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً، منوهاً إلى أن الرياح ستبقى جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية، مع السحب الركامية على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة.

وأكد المركز أن طقس بعد غد سيصبح غائماً جزئياً بوجه عام، وغائماً أحياناً، مع استمرار سقوط أمطار يصاحبها البرق والرعد أحياناً على مناطق متفرقة، خصوصاً شمالاً وشرقاً، فيما تزداد الرطوبة خلال ساعات الليل، حتى صباح الإثنين، على بعض المناطق الداخلية.

وتوقّع أن يكون طقس الإثنين صحواً إلى غائماً جزئياً، خصوصاً شرقاً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباحاً، بينما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، تراوح سرعتها بين 25 و35 كم/‏‏‏س، تصل إلى 60 كم/‏‏‏س أحياناً على البحر الذي يكون مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عُمان.