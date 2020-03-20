بلدية الشارقة تجدّد بطاقات المواقف مجاناً

المصدر: الشارقة ■الإمارات اليوم

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن تجديد اشتراكات المواقف العامة، التي تنتهي خلال شهر مارس، مجاناً حتى نهاية الشهر، في إطار حرصها على تقديم خدماتها للمتعاملين وفق أرقى المستويات بسهولة.

وأكد مدير عام البلدية، ثابت الطريفي، أنه يتم تقديم الخدمات بشكل إلكتروني منعاً للتجمعات في مراكز خدمة المتعاملين، إلا أن الخدمات التي تتطلب الحضور إلى المركز حددت البلدية إجراءات بديلة لإنجازها، ومنها خدمة تجديد اشتراكات بطاقات المواقف العامة، حيث تولت تجديد جميع البطاقات التي تنتهي في شهر مارس لغاية نهاية الشهر، ولن تحرر أي مخالفات للسائقين الذين تنتهي بطاقاتهم خلال شهر مارس، ولم يستطيعوا تجديدها نظراً إلى التدابير الوقائية والاحترازية.