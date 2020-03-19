بلدية الحمرية تطبّق نظام "العمل عن بعد" لانجاز كافة معاملات الجمهور

المصدر: الشارقة _ الامارات اليوم

باشرت بلدية الحمرية في إطار خطتها الاستراتيجية تطبيق نظام العمل عن بعد لعدد من إداراتها وذلك في ظل التزامها ومواصلتها لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة لمحاربة فيروس كورونا المستجد.

وكشفت البلدية عن أتمتة كافة خدماتها لتكون من عن بعد وخاصة في القسم الهندسي اعتبارا من يوم الأحد المقبل دون الحاجة إلى مراجعة مبنى البلدية أو مقابلة الموظفين المعنيين من خلال استخدام الموقع الالكتروني لبلدية الحمرية .

وانضمت مختلف الإدارات والأقسام لمنظومة العمل عن بعد في بلدية الحمرية وذلك بهدف الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع ومراجعي البلدية وحرصاً على صحتهم بدون التأثير على خدمات البلدية المقدمة، كما وشاركت البلدية في تعقيم وتطهير مختلف المؤسسات الحكومية والمرافق والمنشآت العامة بالمنطقة لمحاربة فيروس كورونا المستجد،.

وكشف مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية بأنه ومنذ اللحظات الأولى لاتخاذ الاجراءات الوطنية الوقائية وفي ظل ما يتوافر في بلدية الحمرية من بنية تحتية في مجال الخدمات الالكترونية قامت بتوفير الدعم التقني والفني اللازم لإنجاز العمل عن بعد لعدد من الموظفين المعنيين بالعمل المكتبي، وتوفير البيئة التكنولوجية التي تضمن التفاعلية وسرعة الإنجاز لمتعاملي البلدية بجانب متابعة الموظفين للالتزام الوظيفي وسرية البيانات المتعلقة بالمراجعين عبر الوسائل التقنية، دون التأثير على العمل الميداني الجاري بالحمرية.

وأشار إلى أن موقع بلدية الحمرية الإلكتروني على شبكة الإنترنت أتاح للمراجعين من تقديم الطلبات الكترونياً، باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وأساليب التواصل عن بعد ومنها تفعيل استخدام البريد الإلكتروني من خلال الهاتف المتحرك والأجهزة المحمولة، ومتابعة هذه الطلبات من خلال الموظفين العاملين عن بعد وإنجازها عبر منظومة من الصلاحيات، وتسليمها بالوقت المحدد، والرد على الطلبات الواردة بالبريد الإلكتروني، وتقديم التقارير اليومية لإدارة البلدية لمتابعة المنجزات ومراجعتها.

ونوه الشامسي إلى أنه تم توجيه كافة الموظفين بالالتزام بالتعليمات، وتنفيذ المهام الوظيفية بكفاءة واقتدار، والالتزام بالحضور إلى العمل في حال الاستدعاء، والالتزام بسلوكيات العمل المعتمدة والمحافظة على سرية المعلومات والمستندات واستغلال وقت العمل لإنجاز المهام الوظيفية المطلوبة، والالتزام أيضاً بمعايير السلوك المهني وسلوكيات الوظيفة العامة، وعدم السفر خارج الدولة إلا بالموافقة المسبقة من قسم الموارد البشرية بالبلدية والجهة المختصة.

وأكد الشامسي، بأن فرق البلدية المعنية تتابع كن كثب إجراءات التطهير والتعقيم الجارية في منطقة الحمرية، وللدوائر والمؤسسات بالمنطقة بجانب المرافق العامة والمنشآت، وذلك في إطار التزامها بالتعليمات الصحية والوقائية، بالإضافة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع انتشار الفيروس، وضمان الصحة والسلامة العامة للجميع عبر تعقيم المكاتب والأسطح والأدوات والأجهزة والمعدات المختلفة والمرافق والخدمات في مختلف المؤسسات بالحمرية، بالإضافة إلى توزيع أدوات ووسائل الوقاية والمعقمات الشخصية للموظفين.