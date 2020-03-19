تعليق دخول حاملي الإقامة السارية الموجودين خارج الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

قررت الإمارات «تعليق» دخول حاملي الإقامة السارية الموجودين خارج الدولة، ابتداءً من اليوم، الخميس الموافق 19 مارس 2020 في تمام الساعة الـ12 ظهراً، وحتى أسبوعين قابلة للتجديد، حسب المستجدات الصحية والوبائية بسبب انتشار فيروس كورونا، وكاجراء احترازي حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وطلبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي من جميع أصحاب الإقامات السارية الموجودين خارج الدولة القيام بالإجراءات التالية:

- إذا كان المقيم في البلد الذي يحمل جنسيته يتقيد بتأجيل سفره لمدة أسبوعين، ويتوجب عليه التواصل مع البعثة الدبلوماسية لدولة الإمارات في بلده، وذلك لتقديم الدعم طوال فترة إقامته خارج الدولة، وتسهيل إجراءات عودته للدولة.

- إذا كان المقيم خارج الدولة للعمل، فيجب عليه التواصل مع المؤسسة التي يعمل بها، وكذلك مع البعثة الدبلوماسية لدولة الإمارات في ذلك البلد، وذلك لتقديم الدعم طوال فترة إقامته خارج الدولة وتسهيل إجراءات عودته للدولة.

- إذا كان المقيم في إجازة يتوجب عليه التواصل مع البعثة الدبلوماسية لدولة الإمارات في ذلك البلد، وذلك لتقديم الدعم طوال فترة إقامته خارج الدولة وتسهيل إجراءات عودته للدولة.

وتهيب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بذوي وأقارب المقيم الموجود خارج الدولة، ومن لهم علاقة مباشرة معه، التواصل على الأرقام التالية لاطلاعهم على كل الاجراءات التي يجب اتباعها: ‏Fax number : 025543883.

0501066099 الهاتف المتحرك للمناوب.

الهاتف الثابت 3128867 02 - 3128865 02 الإيميل Operation@ica.gov.ae وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الوقائية و الإحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).