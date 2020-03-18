"المفوض العام" يتابع سير عمل تطوير استراتيجية القطاع الصحي في دبي

المصدر: دبي- وام

ترأس سعيد محمد الطاير المفوض العام لمسار الصحة والمعرفة في مجلس دبي اجتماعا لمتابعة سير العمل في تطوير استراتيجية القطاع الصحي في دبي للخمسين عاما المقبلة وذلك بحضور معالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة في دبي ومسؤولي الهيئة.

وقال سعيد محمد الطاير.. " تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ووثيقة 4 يناير 2020 نسير قدما في الدراسات المستمرة والعمل جار وفق أعلى المعايير العالمية الرائدة لوضع رؤية واستراتيجية متكاملة ورائدة للمنظومة الصحية في دبي".

وأضاف " يتم حاليا تصميم وتطوير رؤية رائدة عالميا للقطاع الصحي في دبي للخمسين عاما القادمة آخذين في الاعتبار بناء الكوادر الوطنية والبحوث والتطوير واستخدام أفضل التقنيات والممارسات العالمية الرائدة".