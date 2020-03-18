ترقية عبدالله المري إلى رتبة فريق

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً بترقية القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، إلى رتبة فريق، تقديراً لجهوده وإسهاماته في مجال العمل الأمني ودوره في قيادة منظومة العمل الشرطي في إمارة دبي، والتي جعلت منها واحدة من أكثر مدن العالم التي تتمتع بأعلى درجات الأمن والأمان.

من جانبه، أعرب الفريق عبدالله خليفة المري عن بالغ الشكر والعرفان للثقة الغالية، والمتابعة والتشجيع المستمرين من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أن خدمة الوطن والسهر على أمنه واستقراره وضمان راحة وسعادة جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار؛ شرف وأمانة لا يدخر أبناء جهاز الشرطة، كلٌّ في موقعه، أي جهد في حملها على الوجه الأكمل، لتبقى دولة الإمارات رمزاً للأمن والأمان، ونموذجاً يحتذى في إقرار القانون وتطبيق أحكامه بصورة تصون مكتسبات الوطن وتحمي مقدراته.

• القرار يأتي تقديراً لجهود المري ودوره في قيادة منظومة العمل الشرطي في دبي.