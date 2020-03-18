محاكم دبي تؤجل الجلسات إلى 16 أبريل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت محاكم دبي تأجيل جميع الجلسات القضائية بكل من محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية، وإيقاف الإشهادات وتوثيقات الأحوال الشخصية، اعتباراً من الأحد المقبل حتى يوم 16 أبريل المقبل.

وأشارت إلى استمرار النظر في قضايا الأمور الوقتية والمستعجلة، والطلبات الذكية والدعاوى والطعون الجزائية، التي تشمل المحبوسين والموقوفين. وأوضحت محاكم دبي في بيان، أمس، أن القرار يأتي تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتجاوباً مع رفع مستوى الفيروس من قبل منظمة الصحة العالمية إلى درجة وباء، وحفاظاً على سلامة المجتمع.

وأكدت ضرورة أن يستفيد متعاملوها من سلسلة الخدمات الذكية التي تقدمها خياراً أساسياً، في حين ستتولى الدائرة توفير ما يلزم من خدمات البنية التحتية لتيسير العمل عن بُعد، لضمان استمرارية الأعمال في الوحدات التنظيمية.