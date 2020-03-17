تعميم بشأن الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالطلبة الدارسين خارج الدولة

المصدر: أبوظبي - وام

أصدرت وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تعميما بشأن الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالطلبة الدارسين خارج الدولة، وذلك في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية لضمان الحفاظ على سلامة طلبتنا الدارسين خارج الدولة وبما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني والرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/.

و دعا التعميم الطلبة الدارسين خارج الدولة و المتواجدين حاليا في بلد الدراسة إلى ضرورة الالتزام بالعودة إلى دولة الإمارات في حال قررت الجامعة التي يدرس فيها الطالب تعليق الدراسة أو استبدالها بالدراسة عن بعد، سواء كان ذلك بصورة مؤقتة أو حتى نهاية الفصل/العام الدراسي، وكذلك في حال قررت الدولة التي يدرس فيها الطالب إلزامية مغادرة رعايا الدول الأخرى أوفي حال قررت دولة الإمارات إلزامية مغادرة رعاياها للدولة التي يدرس فيها الطالب. وتعتبر العودة اختيارية في الحالات الأخرى.

كما دعا التعميم الطلبة الدارسين خارج الدولة والمتواجدين حاليا في دولة الإمارات إلى عدم السفر والعودة إلى بلد الدراسة تحت أي ظرف.

وحدد التعميم أنه في جميع الأحوال على الطلبة التنسيق بشكل كامل مع جهات الابتعاث والملحقية الثقافية أو السفارة والجامعة التي يدرس فيها الطالب.

و أهابت الوزارة والهيئة بجميع الطلبة الالتزام بما جاء في التعميم مع الامنيات للجميع بالصحة والسلامة.