قادتنا قدوتنا في الالتزام بالاشترطات الصحية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في استراحة المرموم بدبي.

وتناول اللقاء "حفظ سلامة الناس وصحتهم من مخاطر انتشار فيروس كورونا".

وحرص أصحاب السمو الشيوخ خلال اللقاء على القاء التحية عن بعد، دون مصافحة، التزاما بالاشتراطات الصحية التي أوصت بها الجهات الصحية المجتمع، للوقاية من فيروس كورونا.

وتداول مغردون صورة لتوجيه السلام عن بعد، وعلقوا "قادتنا قدوتنا في الالتزام بالتوجيهات الصحية، تتصافح القلوب دون ان تتصافح الايادي".