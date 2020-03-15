الوطني" يعلن تأجيل انعقاده لأجل غير مسمى"

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أعلنت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، منذ قليل، تأجيل انعقاد الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس، والمقررة بعد غدٍ الثلاثاء، لأجل غير مسمى، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس (كوفيد –19) المعروف باسم "كورونا".

وانفردت "الإمارات اليوم" في عددها الصادر اليوم، بخبر تأجيل الجلسة واتجاه المجلس لتعليق جلساته وأعمال اللجان العامة تماشياً مع السياسة الوقائية التي تتخذها كافة الجهات المحلية والاتحادية في الدولة.

وكان المجلس خصص الجلسة "المؤجّلة" لمناقشة موضوع عام في شأن الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات، بحضور مسؤولي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وذلك في ضوء التقرير النهائي الذي رفعته نهاية الأسبوع الماضي، لجنة الشؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، إلى رئاسة المجلس، والذي تناول الموضوع من خمسة محاور رئيسة، تضمنت "التوطين، توفير الخدمات لأصحاب الهمم، جودة الخدمات المقدمة للجمهور، المسؤولية المجتمعية، استشراف مستقبل صناعة الاتصالات".