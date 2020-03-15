شرطة الشارقة توقف استقبال المراجعين لمركز خدمات المرور والترخيص

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن إيقاف استقبال كل المراجعين لمركز خدمات المرور والترخيص بمنطقة الرمثاء بالشارقة، ومراكز الفحص، ومنها قرية التسجيل و"موتر شيك"، حيث دعت أفراد المجتمع إلى استخدام الخدمات الذكية عبر تطبيق وزارة الداخلية moi وتطبيق شرطة الشارقة Sharjah police ، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية، التي تتبعها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وأكد مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، المقدم خالد الكي، جاهزية مركز إسعاد المتعاملين للاستفسار عن الخدمات المرورية كافة على هاتف رقم (065177555) من الساعة السابعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.